Законопроекты начали писать с декабря: 500 уже подготовлено, включая 70 первоочередных, - замглавы фракции "Слуга народа" Корниенко

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ замглавы фракции СН Александр Корниенко.

"Это результат работы еще с декабря. Это результат работы группы, которая частично была у нас еще на президентской кампании, частично на парламентской. 28 июня, в День Конституции, мы собирали списочников, объединили их в протокомитеты по желанию, и они начали нарабатывать зеленую книгу, белую книгу", - сообщил он.

Корниенко уточнил, что сначала наработали список проблем, затем список решений, затем список законопроектов.

"Кто-то пришел со своими готовыми законопроектами, например, антикорупционщики. Далее все это сшивалось с администрацией президента - по правовым вопросам с Рябошапкой, по экономическим - с Гончаруком. Конечно, чтобы внести 70 законопроектов нам надо было работать много месяцев", - сказал замглавы фракции СН, добавив ,что на данный момент уже готово 500 законопроектов, включая 70 первоочередных.

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