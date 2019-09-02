В Берлине сегодня состоится встреча "нормандских" советников

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в Офисе президента рассказали, что Украину будут представлять министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Андрей Ермак.

"Пристайко будет и Ермак", - ответили в ОП на вопрос, кто будет представлять украинскую сторону в Берлине.

Андрей Ермак в Facebook написал, что на встрече советников в Берлине планируют обсудить в том числе повестку дня предстоящей встречи лидеров стран в "нормандском формате".

"Мой следующий пункт назначения - Берлин, где завтра (2 сентября, - ред.) состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата". Мы будем обсуждать повестку дня предстоящей встречи, среди пунктов которой, безусловно, будут вопросы обмена пленными и прекращение огня на Донбассе", - подчеркнул помощник украинского президента.

В то же время он отметил, что указанные вопросы "очень деликатные" и попросил всех неравнодушных "не поддаваться панике и не создавать информационного шума, основанного на неподтвержденных данных".

"Уверяю, работа ведется, и как только будет результат - общественность официально проинформируют", - добавил Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следующий контакт с Путиным будет личной встречей в "нормандском формате", - Зеленский