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02.09.19 12:14

На встрече Зеленского с Кабмином, Радой и силовиками обрисуем "дорожную карту" для нашого правительства, - Криклий

Президент Владимир Зеленский собирает на совещание руководство Верховной Рады, Кабинета министров и силовых ведомств для налаживания совместных планов и коммуникации.

криклий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Тема этой встречи - это коммуникация, налаживание совместных планов, потому что как президент за 100 дней отчитывался, так и мы должны тоже обрисовать "дорожную карту "для нашего правительства", - заявил он.

Криклий со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что правительство через месяц представит свой план действий.

"Это все должно быть синхронизировано с тем, что было в политической программе партии "Слуга народа". Напомню, что избранное правительство проходило по квоте самой большой фракции - партии "Слуга народа", - отметил министр.

Напомним, сегодня в Офисе главы государства началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов.

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