Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ попали под обстрел в подконтрольном террористам поселке Пикузы, - отчет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ.

1 сентября патруль СММ в составе пяти сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился на улице Ахматовой в северо-восточной части н. п. Пикуза (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), где наблюдатели проводили оценку мест огневого поражения. На месте также были три вооруженных мужчины и два человека с камерами.

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"В 12:20 члены патруля Миссии (трое из которых были вне, а двое находились внутри автомобилей СММ) услышали и увидели взрыв (по оценке, разрыв снаряда) на дороге на расстоянии около 30 м на юго-запад. Вскоре после этого наблюдатели заметили, как на дорогу возле места взрыва упал хвостовик реактивной гранаты. Члены патруля Миссии сразу сели в автомобили и покинули это место, отъехав примерно на 2,5 км восточнее Пикуз. Находясь там, в период с 12:40 до 12:46 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии в юго-западном направлении. Впоследствии команда СММ благополучно вернулась к своей базе в Мариуполе", - сказано в сообщении.