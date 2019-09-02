Местные элиты всегда формировали партию власти - СДПУ(о), Партия регионов. Сейчас они очень испуганы, - замглавы фракции СН Корниенко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Знаете, я вижу очень мало районных элит, которые заботились о своей территории, а не о своем кармане. И в последнее время мне участились звонки, когда мне предлагают опцию, чтобы президент в их область не приезжал. Они боятся, что если что-то найдут, то их уволят", - рассказал Корниенко.

При этом он согласился с комментарием журналиста, что поездки президента Зеленского по областям специально анонсируют за день, чтобы не успели подготовиться: "Именно так, они там сразу начинают бордюры красить, асфальтировать улицу".

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"Они сейчас очень испуганы. У нас местные элиты всегда формировали партию власти - СДПУ (о), НДП, Партия регионов", - добавил замглавы фракци СН.

Полный текст интервью с Александром Корниенко читайте здесь.