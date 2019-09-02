За несколько недель в министерствах сформируют команды, а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на встрече президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.

"За следующие несколько недель у нас фокус на создание сильных команд в каждом министерстве. Это сложная задача, и она будет связана с оценкой эффективности того, что происходило", - сказал Гончарук.

Премьер отметил, что все неэффективные менеджеры или связанные с влиянием политических сил будут оперативно уволены.

Кроме того, он отметил, что до конца сентября Кабмин будет работать над созданием программы правительства.

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Гончарук подчеркнул, что эту программу будут создавать при помощи электронных ІТ-инструментов, "чтобы ее можно было потом по показателям измерять, чтобы общество видело и могло онлайн контролировать".

Премьер отметил, что данная программа будет более сциальноориентированная.