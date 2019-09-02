Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.09.19 12:39

Кабмин до конца сентября намерен отобрать самые яркие нацпроекты, - Гончарук

Кабинет министров намерен до конца сентября отобрать самые яркие национальные проекты, которые будут представлять Украину перед инвесторами.

гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министров Алексей Гончарук в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским в понедельник.

"До конца месяца мы представим список нормальных и ярких нацпроектов", - заявил Гончарук.

По его словам, эти проекты должны сформировать положительное представление об Украине у международных инвесторов.

"Мы собрали за последний месяц информацию о нацпроектах. Нам нужны яркие истории, которые покажут и миру, и инвесторам, что Украина меняется не на бумаге", - пояснил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За несколько недель в министерствах сформируют команды, а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100