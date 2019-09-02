Зеленский обязал принять закон о Службе финансовых расследований до 1 декабря текущего года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе встречи с правоохранительными органами, Кабинетом министров и представителями парламента в понедельник.

"Обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований. Срок - до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Дмитрий Разумков, Давид Арахамия, глава Гетманцев Даниил", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о Службе финансовых расследований будет готов на этой неделе, - Данилюк

Напомним, ранее Данилюк сообщил, что СФР будет именно аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных областях, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений. Это, как подчеркнул Секретарь СНБО, будет способствовать, в частности, росту инвестиционной привлекательности Украины.

Как правоохранительный орган, Служба будет иметь право на ведение оперативно-розыскной деятельности, которая будет осуществляться после проведения тщательной аналитической работы.