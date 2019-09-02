Без шоу и "показухи": Гончарук хочет переформатировать заседания Кабмина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер сообщил на встрече президента с руководством Верховной Рады, Кабинетом министров Украины и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

"Мы договорились, что откажемся от "показухи" и будем называть вещи своими именами. То, что должно быть открыто, мы откроем – это публичные данные, территории, доступ в здания. А там, где эта открытость не должна быть тотальной, чтобы не превращалась в нудизм, мы это решим. Поэтому мы переформатируем заседания правительства для того, чтобы это не было показухой и шоу", - сказал он.

По его словам, оно будет переформатировано таким образом, чтобы доносить до общества самую важную информацию о сути решений, а "не для того, чтобы показать хорошую картинку".

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Напомним, ранее Гончарук сообщил, что с 1 октября планируется перейти на электронный документооборот.

"Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками", - пояснил премьер.