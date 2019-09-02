Начальник отдела полиции в Винницкой области вымогал взятку в размере 200 тысяч гривен, - Варченко

Об этом написала в Facebook замдиректора Госбюро расследований Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, полицейский чиновник вымогал у директора одной из коммерческих структур взятку в размере 207 тысяч гривен.

За эту сумму он обещал повлиять на следователей, которые открыли уголовное производство против предпринимателя, чтобы заставить их закрыть дело.

"Правонарушение, совершенное должностным лицом, классифицируется по ч. 2 ст. 369−2 УК. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа в размере от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет", - отметила Варченко.

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