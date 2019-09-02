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02.09.19 12:57

Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел топ-коррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский ждет отчета директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции.

Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел топ-коррупционеров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Реформа правоохранительных органов, преодоление коррупции и судебная реформа, первый приоритет - элитная коррупция и организованная преступность. Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП, хотел бы услышать от них о результатах совместной работы о преследовании топ-коррупционеров", - сказал Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.

По словам президента, одним из приоритетов в предотвращении коррупции является раскрытие экологических преступлений.

"Экологические преступления - я требую доклада руководителей ГБР, СБУ, Национальной полиции о борьбе с янтарной мафией, незаконной вырубкой лесов, с грабительской добычей ископаемых, которые принадлежат всему украинскому народу", - сказал он.

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