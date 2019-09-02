Зеленский поручил Кабмину до 15 сентября внести проект госбюджета на 2020 год

Об этом Зеленский сказал на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственный бюджет Украины на 2020 год. Внести на рассмотрение парламента законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, который имеет целью стимулирование экономического роста. Срок - до 15 сентября 2019 года", - заявил президент.

Ответственными за внесение законопроекта назначені премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В СНБО обсудили предложения к Госбюджету-2020 относительно нацбезопасности и обороны, - Данилюк