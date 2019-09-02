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02.09.19 13:10

Зеленский поручил Кабмину до 15 сентября внести проект госбюджета на 2020 год

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 15 сентября 2019 внести в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

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Об этом Зеленский сказал на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственный бюджет Украины на 2020 год. Внести на рассмотрение парламента законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, который имеет целью стимулирование экономического роста. Срок - до 15 сентября 2019 года", - заявил президент.

Ответственными за внесение законопроекта назначені премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

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