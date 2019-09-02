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02.09.19 13:14

В Луцке прошел второй тренинг в рамках всеукраинского проекта "Ветераны от диалога к трудоустройству"

Участниками проекта стали 62 ветерана: 20 - представителей Ривненской области, остальные 42 - волыняне, заявки подали более 140 ветеранов.

 
В течение 6-8 августа участники из Ривненской и Волынской областей проходили обучение для ветеранов. Новинкой нынешнего проекта стало обучение участников мероприятия финансовой грамотности во время бизнес-игры Cash Flow, ветераны-участники получили навыки качественного общения с работодателями, посетили мотивирующие лекции от успешных ветеранов, общались с топовыми работодателями украинского рынка, проходили первое интервью.

В Луцке прошел второй тренинг в рамках всеукраинского проекта Ветераны от диалога к трудоустройству 01
В Луцке прошел второй тренинг в рамках всеукраинского проекта Ветераны от диалога к трудоустройству 02

В рамках ярмарки вакансий, который состоялся на базе Генерального консульства Польши в Луцке, ветераны АТО узнали об актуальных вакансиях, требованиях к кандидатам, социальных пакетах и особенностях работы. На мероприятие были приглашены более 20 работодателей.

В Луцке прошел второй тренинг в рамках всеукраинского проекта Ветераны от диалога к трудоустройству 03
В Луцке прошел второй тренинг в рамках всеукраинского проекта Ветераны от диалога к трудоустройству 04
В Луцке прошел второй тренинг в рамках всеукраинского проекта Ветераны от диалога к трудоустройству 05

Тренер проекта и ветеран Андрей Ильченко рассказал, что "Тренинг прошел успешно, многие участники проекта прошли первое свое собеседование, и есть такие, кто взял контакты работодателей. Огромное спасибо Волынскому областному центру занятости за такое сотрудничество".


Напоминаем, что проект продолжает свою работу и последующие мероприятия пройдут в Днепре - 24-26 сентября, во Львове - 07-09 октября, Ивано-Франковске - 21-23 октября и в Одессе 11-13 ноября 2019. Обучение бесплатное. Расходы на проживание и питание иногородних участников покрываются организаторами.
Регистрация ветеранов для участия открыта по ссылке.

Проект "Ветераны от диалога к трудоустройству" реализуется при финансовой поддержке Министерства по делам ветеранов Украины. Организатор - ВОО "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО".

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