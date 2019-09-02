Зеленский поручил Кабмину провести "кадровую перезагрузку" наиболее коррупционных госорганов до конца года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти. Это Госгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, Укртрансбезопасность и, самое известное, Укравтодор", - сообщил он в ходе встречи президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Срок - до 1 января 2020 года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ждет отчета директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции.

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