"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совещании с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.

"Из-за неудачной судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и ее обновления. Наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи", - сказал Зеленский

По его словам, очищение судейского корпуса должно коснуться всех, а в первую очередь, - судей высшей инстанции.

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"Суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями. Более чем 2 тыс. вакансий должны быть заполнены еще до нового года, но это должна сделать уже новая ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей Украины. – Ред.), которая будет перезапущена в ближайшее время", - отметил президент.

Напомним, ранее создана группа экспертов для оценки результатов судебной реформы и решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Представитель Украины в "Венецианской комиссии" (2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов, юрист Владимир Пилипенко считает, что экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы должны входить профессиональные юристы, с обязательным привлечением судей.

Бывший глава Конституционного суда Иван Домбровский считает, что в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на трис минусом.