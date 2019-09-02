Зеленский поручил подготовить доклад по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова и пожарах в лагере "Виктория" и гостиннице "Токио Стар"

Об этом Зеленский сказал на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Также Зеленский поручил подготовить доклад по пожарам в Одессе в детском лагере "Виктория" и гостинице "Токио-Стар".

"Четвертый приоритет - преступления против несовершеннолетних. Прошу доложить по убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком, а также в отношении пожаров в Одессе в детском лагере "Виктория" и недавнем случае в гостинице "Токио-Стар", - заявил президент.

Ранее президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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