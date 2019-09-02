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02.09.19 14:08

Сержанта 24-й ОМБр Александра Грицаюка, который умер от тяжелых ранений в госпитале, похоронят завтра на Черкасщине

Завтра, 3 сентября, в городе Христиновка Черкасской области, с 10:00 до 11:00 в фойе Христиновского районного Дома культуры состоится панихида по Александру Владимировичу Грицаюку, который скончался в больнице от тяжелых минно-взрывных ранений, полученных 25 августа в Донецкой области.

Сержанта 24-й ОМБр Александра Грицаюка, который умер от тяжелых ранений в госпитале, похоронят завтра на Черкасщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Христиновской РГА.

Александр Владимирович Грицаюк, 1971 года рождения, уроженец села Сарны Монастирищенского района Черкасской области. Последние годы жил в Христиновке. Являлся сержантом, военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады. 

25 августа в районе города Марьинка Донецкой области во время обстрела наших позиций получил тяжелые минно-взрывные ранения, после чего был эвакуирован в областную клиническую больницу в городе Днепр, где умер вчера, 1 сентября.

После панихиды состоятся похороны Александра Грицаюка в Сарнах.

У него остались мать, жена и трое детей.

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