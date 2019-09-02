Экономический рост - главный приоритет нового правительства, - Гончарук

Об этом Гончарук заявил на первом публичном заседании Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ.
"Экономический рост и в перспективе обеспечение 1 миллиона рабочих мест являются главной задачей правительства", - заявил премьер.
Он напомнил, что вопрос экономического роста поднимался на сегодняшней встрече с президентом.
Говоря о планах увеличить количество рабочих мест на 1 млн, Гончарук уверил, что правительство знает, о чем говорит, хотя и назвал эту цель амбициозной.
Кроме того, Гончарук назвал развитие инфраструктуры важнейшей целью правительства. В частности, он упомянул уже работающие 15 аэропортов, порты, строительство дороги, восстановление работы морских путей, покрытие территории Украины качественной интернет-связью.