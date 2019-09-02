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02.09.19 14:38

300 нардепов в Раде вполне справятся, а для комитета достаточно и 12 человек, - замглавы фракции СН Корниенко

300 депутатов в Верховной Раде способны справится со всеми задачами.

300 нардепов в Раде вполне справятся, а для комитета достаточно и 12 человек, - замглавы фракции СН Корниенко

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ замглавы фракции СН Александр Корниенко.

Так, на вопрос, чем его политсила мотивирует уменьшение количества депутатов до 300, он сказал: "Увеличением эффективности работы и сокращением расходов".

Когда журналист спросил, справятся ли они, Корниенко ответил утвердительно.

"Там где работает 450, справятся и 300. Комитеты станут меньше, станут работать эффективнее. Самый эффективный состав комитета - 12-15 человек, а не 34", - добавил он.

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Полный текст интервью с Александром Корниенко читайте здесь.

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