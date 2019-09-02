Во вторник Рада рассмотрит увольнение Милованова с поста члена Совета НБУ, - Разумков

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на Согласительном совете в ВР заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Рада должна уволить Милованова в связи с его назначением в новый Кабинет министров.

"Третий вопрос повестки дня - об увольнении министра развития экономики Милованова с должности члена совета Национального банка Украины. Уважаемые народные депутаты, 7 июля 2016 Верховная Рада назначила в состав совета Национального банка сроком на 5 лет Милованова Тимофея Сергеевича. В связи с тем, что на первой сессии Верховной Рады Украины 9 созыва Милованов был назначен Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, нам необходимо принять решение об увольнении его с должности члена Совета Нацбанка", - заявил Разумков.

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