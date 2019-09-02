"Честь имею": уволенный Матиос попрощался с коллегами и напомнил о кольце Соломона. ДОКУМЕНТ

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Напомню - у царя Соломона (на иврите Шломо) был перстень с надписью - и это пройдет! Я всегда по жизни и в своей карьере об этом помнил и буду помнить в дальнейшем! А всем, кто читает мою страницу - и друзьям и не друзьям тоже хочу напомнить о кольце Шломо!

Единственное, что хочу сказать - это большое спасибо всем, кто был и служил со мной рядом! Тем офицерам, кто все эти пять лет нес огромный груз службы в рядах военной прокуратуры! Горжусь вами! Коллеги и Офицеры, спасибо вам!

Честь имею", - написал он.

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Матиос также разместил письмо министра обороны Андрея Загороднюка об отзыве с должности в Генпрокуратуре.



