Департамент защиты экономики в Нацполиции ликвидируют, - Аваков

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство поддержало инициативу МВД о ликвидации Департамента защиты экономики в составе Нацполиции и передаче наших специалистов в Службу финансовых расследований", - написал он.

Аваков добавил, что Служба финансовых расследований станет аналитическим центром и привлечет лучшие кадры из всех ведомств.

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Он также отметил, что теперь создание Службы финансовых расследований, инициированное МВД в 2017 году, выходит на практический уровень. Алгоритм согласован с Минфином и утвержден постановлением Кабинета министров.