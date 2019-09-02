На празднование Рош ха-Шана в Умани может прибыть до 40 тыс. паломников-хасидов, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По предварительным оценкам, в 2019 году с 23 сентября по 4 октября в мероприятиях примут участие около 40 тыс. паломников из многих стран мира, наиболее интенсивное перемещение паломников будет происходить через Киев, Одессу и Винницу. Особое внимание будет сосредоточено на организации безопасности паломников в городе Умань", - говорится в сообщении.

В Госслужбе отметили, что будет осуществляться координация с правоохранительными органами и местными органами власти.

В период с 23 сентября по 4 октября подразделения черкасского гарнизона будут нести службу в усиленном режиме, а для решения вопросов экстренной санавиации будет привлечен вертолет ГСЧС в медицинском варианте.

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