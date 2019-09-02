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02.09.19 15:11

Геращенко хочет быть заместителем министра внутренних дел

Бывший внештатный советник министра внутренних дел Арсена Авакова и народный депутат VIII созыва от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел.

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Декларация претендента опубликована в реестре НАЗК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание TheБабель.

В реестре говорится, что Геращенко подал декларацию кандидата на должность заместителя министра в Министерстве внутренних дел. Декларация была опубликована 1 сентября вечером.

Антон Геращенко - народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции Народный фронт. В 2014 году Антон Геращенко был назначен советником министра внутренних дел Украины. В парламент нового созыва Геращенко не баллотировался, но заявил при этом, что останется в украинской политике.

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Должность министра внутренних дел занимает Арсен Аваков, который был переназначен 29 августа 2019 года.

 Геращенко хочет быть заместителем министра внутренних дел 01

Геращенко хочет быть заместителем министра внутренних дел 02

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