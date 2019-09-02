Евросоюз помог Украине, как никому больше за всю свою историю, - Могерини

Об этом заявила в понедельник в Брюсселе во время выступления перед дипломатами стран ЕС высокий представитель ЕС Могерини, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В течение пяти лет, прошедших (с начала кризиса. – Ред.), мы предоставили Украине наибольший пакет помощи за всю историю Европейского Союза. Благодаря этому страна не испытала коллапса. Она смогла продвигаться вперед и пытается выйти из этого кризиса уже на новой основе. Несмотря на вызовы, которые остаются, Украина сегодня является намного более сильнее страной, чем раньше. Я помню 2014 - драматический год, когда все это началось. По определению, тогда мы были в другом месте", - заявила высокий представитель ЕС.

Она отметила, что за пять лет, прошедших с начала работы нынешнего состава Европейской службы внешних действий, Евросоюз изменил подходы к урегулированию внешнеполитических проблем, сместив центр внимания с реагирования на кризисы на предотвращение их возникновения, на преодоление долгосрочных последствий таких кризисов и содействие позитивному развитию.

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"Я могла бы привести много примеров, но я назову лишь один, прямо здесь, на нашем континенте. Кризис в Украине все еще не завершен, но в течение этих пяти лет Украина прошла очень долгий путь. Сегодня она является гораздо более устойчивым государством, чем она была пять лет назад. Наша работа с Украиной имела очень мощный компонент по безопасности, но мы также активно инвестировали в развитие человеческого потенциала страны. Мы помогали создавать рабочие места, строить и восстанавливать инфраструктуру, мы либерализовали доступ в Европейский Союз, инвестировали в обмены между нашими людьми и между нашими университетами ", - отметила Могерини.

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