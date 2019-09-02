Из-за спешки первоочередные законопроекты Зеленского и его партии часто подготовлены непрофессионально, - Ирина Геращенко

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она заявила после заседания согласительного совета.

"Мы внимательно ознакомились с пакетом первоочередных законопроектов, которые были поданы от правящей партии, от президента Зеленского. И должна сказать, что там есть много вещей, которые являются нормальными, которые мы готовы поддержать, но часто эти документы в этой спешке часто подготовлены непрофессионально", - заявила Геращенко.

"Например, есть там такая норма, предлагающая украинцам ликвидировать право тайного голосования. Это наступление на демократические позиции. И мы считаем, что любые изменения в Конституцию должны усиливать демократические процедуры и институты в Украине, а не делать Украину тоталитарным государством", - добавила она.

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