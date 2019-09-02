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02.09.19 16:00

Упразднение экономического блока Нацполиции – шаг символический, но он войдет в историю, - Гончарук

Ликвидация Департамент защиты экономики Национальной полиции является только первым шагом на пути к улучшению атмосферы для бизнеса.

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Об этом на брифинге после заседания Кабмина заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал сегодняшнее решение символическим шагом.

"Этого не достаточно, но хотя бы это уже войдет в историю", - сказал он.

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Гончарук подчеркнул необходимость изменений в законодательство по поводу создания органа, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.

"Мы рассчитываем, что в ближайшие два месяца этот закон будет рассмотрен и принят Верховной Радой", - уточнил он.

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