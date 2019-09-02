Экономический рост на 40% - это не цифра, взятая с потолка, все основано на расчетах, - Гончарук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ об этом на брифинге после заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"40% - это не цифра, взятая с потолка. У нас есть расчеты, и вы их увидите в программе действия правительства", - сказал он.

По его словам, рост в следующем году планируется не меньше, чем на 5%, а в последующие годы - не больше, чем на 7%.

Премьер отметил, что рост экономики возможен за счет инвестиций, либерализации экономики и хороших условий для бизнеса.

При этом расчеты правительства включают необходимость выплаты по внешним долгам в случае роста экономики на 4%. По его словам, правительство изучает стратегию выплаты долга.

В то же время он отметил, что Украине необходимо достичь такого уровня экономики, чтобы "выплата по внешним долгам перестала быть проблемой".

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская экономика должна вырасти на 40% в течение 5 лет.

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