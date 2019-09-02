Министерство энергетики фактически вливается в Министерство экологии, а не наоборот, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге после заседания правительства. Таким образом он ответил на просьбу пояснить логику объединения некоторых министерств, в частности создания Министерства энергетики и охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В мире есть тренд, чтобы небо было чистым. Наша энергетика традиционно является крупнейшим загрязнителем воздуха. То есть, вектор не только в том, чтобы сделать электроэнергию более доступной и дешевой, но в том, чтобы при этом вредить окружающей среде минимально", - отметил он.

Кроме того, по словам премьера, есть практическая основа для такого объединения. Ведь Минэнергетики отвечало за добычу угля и за недра.

"У кого должен быть контроль за недрами – у Минэнергоугля или Госгеонедр – не было понятно. То есть, контроль над ресурсами был разделен. Есть концепция развития, по которой развитие государства должно быть постоянным. С этой точки зрения объединение этих министерств мне кажется правильным", - сказал Гончарук.

Также на Цензор.НЕТ: В Нацполиции ликвидировано управление по борьбе с экономическими преступлениями, - Гончарук

При этом глава правительства отметил, что если укрупнение каких-то министерств не будет эффективным, последует реорганизация и, возможно, восстановление ряда ведомств.