Зеленский поручил разработать концепцию реформирования СБУ и принять закон о секретной информации

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Принять концепцию реформирования Службы безопасности Украины, причем выложить целостное видение украинской спецслужбы по всем направлениям и перспективам развития. Принять закон о внесении изменений в закон Украины о Службе безопасности Украины в новой редакции", - отметил Зеленский.

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Также, по его словам, необходимо принять закон о секретной информации, как того требуют иностранные партнеры Украины, активизировать работу по обеспечению контрразведывательного режима в Украине.