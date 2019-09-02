"Голос" не готов поддержать направление в КС большинства поданных президентом законопроектов, - Рахманин

Об этом глава фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Относительно повестки дня. Среди законопроектов, которые предлагаются к нашему рассмотрению для направления на вывод Конституционного суда, с нашей точки зрения 1013 - это тот законопроект, который мы точно будем поддерживать относительно направления на вывод о соответствии 157, 158 статьям. И потому, что существует определенный пробел в законодательстве, который будет ощутим с января месяца, и потому, что в принципе это правильное направление мысли. По остальным есть огромные вопросы", - сказал руководитель фракции

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Как сообщалось, 29 августа в парламенте был зарегистрирован ряд законопроектов президента Украины о внесении изменений в Конституцию страны. В тот же день Верховная Рада IX созыва на первой сессии предварительно одобрила конституционные изменения, которыми предлагается лишить нардепов неприкосновенности.

Согласно законодательной процедуре, после получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее чем 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

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В парламенте IX созыва сформированы 6 фракций и групп. Так, во фракцию "Слуга народа" вошли 254 народных депутата, в ОПЗЖ – 44, в "Евросолидарность" – 27, в "Батькивщину" - 25, в "Голос" – 17, а в группу "За будущее" - 23 парламентария.