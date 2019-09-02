Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос. ПИСЬМО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В пятницу, после назначения нового генерального прокурора Рябошапка, я послал ему свой рапорт, который после регистрации попал адресату. Соответствующие письма мной также направлены председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и главам всех фракций нового парламента. Вот текст рапорта и конверты с письмами в Верховную Раду Украины, где (минуточку!) Работает 125 профессиональных юристов. Пусть читают!", - говорится в сообщении.

К своему посту Матиос добавил фото письма, которое направил Генеральному прокурору.

В письме подробно расписаны негативные последствия от ликвидации военной прокуратуры.

Отмечается, что в случае ликвидации военной прокуратуры будет фактически прекращено расследование и сбор доказательств агрессии России против Украины, прекращение расследования убийств, пыток, издевательств наемниками РФ над украинскими воинами и мирным населением.

Также подчеркаивается невозможность дальнейшей подготовки консолидированной претензии Украины к РФ и невозможность дальнейшего сотрудничества с Правительственным уполномоченным по делам ЕСПЧ. Отсутствие дальнейшей возможности предоставления в МИД Украины документальных доказательств для использования в делах против РФ в Международном суде ООН.

"Приведенные выше доказательства и другие негативные последствия прекращения полномочий военных прокуроров могут привести к потере очень важных доказательств вышеуказанных особо тяжких преступлений и избежание ответственности и наказания за их совершение представителей власти Российской Федерации, военнослужащих ВС РФ, главарей и прочих участников террористических организаций "Л/ДНР", безвозвратные имиджевые потери нашего государства на международной арене", - говорится в письме.

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.













