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02.09.19 17:24

До 7 лет лишения свободы грозит организатору схемы незаконного производства и реализации алкогольного фальсификата в Тернопольской области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города направили в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы незаконного производства и реализации фальсифицированного алкоголя в Тернопольской области.

В рамках расследования уголовного производства по ст. 204, ст. 199 УК Украины был установлен житель г. Тернополя, который незаконно изготавливал алкогольные напитки, реализовывал их на территории Тернопольской области, а также хранил с целью использования при продаже фальсификата поддельные марки акцизного налога Украины, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

До 7 лет лишения свободы грозит организатору схемы незаконного производства и реализации алкогольного фальсификата в Тернопольской области 01

В апреле текущего года налоговой милицией совместно с работниками ГУ БКОП СБ Украины у фигуранта был проведен ряд обысков, во время которых изъято около 5 тонн незаконно изготовленного спирта, более 1 тонны фальсифицированных алкогольных напитков, оборудование для их массового производства и около 78 тыс. поддельных марок акцизного налога.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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