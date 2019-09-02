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02.09.19 17:33

Оккупанты обстреляли из запрещенного оружия Гранитное, - украинская сторона СЦКК

Установлено, что огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Тельманово применив при этом запрещенное минскими договоренностями оружие - артиллерию калибра 122 мм (3 снаряда) и минометы 120-го калибра (7 мин).

гранитное

Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов мирных населенных пунктов со стороны вооруженных формирований РФ вдоль всей линии разграничения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На донецком направлении под огнем оказалось Гранитное.

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"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли из запрещенного оружия Гранитное, - украинская сторона СЦКК 01

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