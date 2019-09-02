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02.09.19 17:46

Приход на Ривненщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ

Православная община с. Войница в Млиновском районе Ривненской области приняла решение о переходе из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Приход на Ривненщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ, информирует Цензор.НЕТ.

"1 сентября 2019 состоялось общее собрание Свято-Троицкой общины села Войница Млиновского района Ривненской области. На нем было принято решение, согласно которому община вышла из-под юрисдикции Московского патриархата и перешла в Православную церковь Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на общем собрании Свято-Троицкой религиозной общины присутствовали 119 прихожан. За переход проголосовали 102 человека, против - 13, воздержались - 4.

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Напомним, 28 июля митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что в течение более чем полугода, прошедшего с момента создания Православной церкви Украины, к ней присоединилось более 500 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Карту переходов смотрите здесь.

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