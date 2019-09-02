Не списывать, помогать одноклассникам, быть личностями, уважать учителей: Зеленский дал первоклассникам "сугубо человеческие" советы

Свое послание он опубликовал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих", - написал Зеленский.

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Президент дал школьникам такие советы:

- Никогда не думать: "Это мне в жизни вообще не понадобится". "Поверьте, я знаю, о чем говорю!" - подчеркнул Зеленский.

- Не списывать, быть самостоятельными.

- Не стесняться, если единственные в классе сделали "домашку". "Будьте личностями", - призвал президент.

- Не забывать после пятницы бутерброды в портфеле.

- Уважать своих учителей, которые, по словам главы государства, "будут для вас вторыми родителями".

- Помогать одноклассникам. "Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью", - сказал Зеленский.

"И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строчки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей!" - добавил глава государства.

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