"Батькивщина" и "ЕС" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, проголосует ли "Батькивщина" за проект закона 7203 о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины относительно неприкосновенности нардепов.

"Если соблюдена процедура, мы голосуем - "за", - сказал он.

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В "Батькивщине" ожидают увидеть, как "Слуга народа" урегулирует вопрос с предостережениями КС, которые содержатся в заключении, предоставленном судом в 2018 году.

"У нас сегодня ещё есть возможность консультаций. Эта возможность, как мы считаем, даёт потом невозможность обжалования в Конституционном суде того, что мы завтра проголосуем. Если наши коллеги к нам прислушаются - это одна история...Я думаю, все равно будут голосовать наши коллеги. Тогда мы будем двуличным, то есть мы понимаем, что это основание для отмены, а мы голосуем все равно "за", - сказал он.

Соболев отметил, что у "Батькивщины" есть вариант, как учесть замечания КС, "которые являются неотъемлемой частью вывода".

Как пример, он сказал, что можно скорректировать изменения в ст.80 Основного закона и закрепить, что политическая деятельность народного депутата, а не только политические высказывания, не могут быть основанием для привлечения к уголовной административной или иной ответственности.

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В свою очередь сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко призывает коллег по парламенту учесть рекомендации Венецианской комиссии и мотивировочную часть заключения Конституционного суда.

"Европейская солидарность" выступает за снятие депутатской неприкосновенности, но мы очень не хотим, чтобы мы дали основания определённым депутатским группам, даже в этом парламенте, потом подать представление в Конституционный суд об отмене решения, которое будет проголосовано с серьезными нарушениями, как регламента так и мотивационной части самого Конституционного суда", - сказала Геращенко на брифинге, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что фракция настаивает на том, "чтобы депутатская неприкосновенность не распространялась на совершение депутатами административных правонарушений, за которые предусмотрена ответственность в виде предупреждения, штрафа, общественных работ... и также, что народные депутаты Украины до вступление в законную силу обвинительного приговора суда не могут быть без согласия большинства от конституционного состава ВР задержаны или содержаться под стражей или арестом".

"Речь идёт о том, что полностью отменяется неприкосновенность, которая касается уголовных преступлений, но остаётся иммунитет, как это существует в странах ЕС, относительно политической деятельности, голосований и высказываний", - пояснила политик.

Она сообщила, что свои предложения "Европейская солидарность" направила другим фракциям парламента.

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