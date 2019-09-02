Один наш воин погиб с начала суток 2 сентября. Враг нарушил перемирие 7 раз, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза неподалеку Водяного - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Гранитного из запрещенного минскими оглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил - вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб".

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