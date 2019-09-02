Зеленский освободил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Артеменко и назначил двух новых - Копайгору и Пещанскую.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №643 и №644 появились на сайте Офиса президента 2 сентября.

Также читайте: На должность госуполномоченного АМКУ претендует дочь преподавателя Зеленского Ирина Копайгора

Кроме того, двумя другими указами Зеленский назначил двух новых государственных уполномоченных АМКУ: Ирину Копайгору и Ольгу Пещанскую, которая также стала первым заместителем председателя комитета.

По декларации, Ирина Копайгора работает в Криворожском экономическом институте при Киевском национальном экономическом университете имени Василия Гетьмана.

В августе проект "Наши грошии" сообщал, что там же работает и отец, который в свое время преподавал у Зеленского.

Пещанская, согласно ее декларации, работала раньше в компаниях "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Стэм Инжиниринг".

5 июля Зеленский уволил трех государственных уполномоченных АМКУ: Валерия Полюховича, Андрея Вовка и Агию Загребельскую.