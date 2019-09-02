Новый Трудовой кодекс нужно принять до 1 января, - Зеленский

Такую задачу Президент Украины Владимир Зеленский поставил во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой сайт главы государства.

Среди прочего, по мнению Президента, следует сузить сферы неформальной занятости, в частности, существенно усилив ответственность за теневое ведения хозяйства.

Также до января, по словам Зеленского, необходимо утвердить план по дерегуляции и переводу предоставления разрешительных документов в электронную форму. Также в электронный вид должны быть переведены топ-30 наиболее популярных сервисов для граждан и бизнеса. Кроме того, следует упростить порядок и уменьшить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты.

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Для реализации проекта "Государство в смартфоне" Президент считает необходимым провести полный аудит государственных реестров и их упорядочение, осуществить верификацию и установление тождества данных о гражданах в базовых реестрах и распространение уникального идентификатора для связанных данных.

Кроме того, Глава государства подчеркнул необходимость создания условий для проведения электронных выборов и электронной переписи населения. Также среди приоритетов - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра; введение единого портала электронных услуг, электронного кабинета гражданина с доступом к информации о себе из реестров и внедрение электронных услуг "еМалятко", ID14, eHealth.

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