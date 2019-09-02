Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Посольства Соединенного Королевства в Киеве.
По сообщению, Симмонс официально аккредитовалась в МИД, вручив копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль.
Как отмечает пресс служба МИД, Симмонс в беседе с Зеркаль подтвердила позицию Лондона по поддержке Украины.
"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", - цитируют Симмонс в дипломатическом ведомстве.
Симмонс стала преемницей Джудит Гоф, которая оставила должность посла Великобритании в Украине в августе 2019 года. О его назначении на должность главы дипломатической миссии в Киеве стало известно в апреле 2019 года.