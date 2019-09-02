Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Посольства Соединенного Королевства в Киеве.

По сообщению, Симмонс официально аккредитовалась в МИД, вручив копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль.

Как отмечает пресс служба МИД, Симмонс в беседе с Зеркаль подтвердила позицию Лондона по поддержке Украины.

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"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", - цитируют Симмонс в дипломатическом ведомстве.

Симмонс стала преемницей Джудит Гоф, которая оставила должность посла Великобритании в Украине в августе 2019 года. О его назначении на должность главы дипломатической миссии в Киеве стало известно в апреле 2019 года.

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