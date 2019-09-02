Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.09.19 21:42

К концу недели будет отработано видение социального стандарта доступных коммунальных услуг, - Бабак

Своевременное начало отопительного сезона и доступность коммунальных услуг для людей - такие первоочередные задачи перед министерством поставлены президентом и премьер-министром.

алена,бабак

Об этом сказала министр развития громад и территорий Алена Бабак во время рабочей встречи с блоком ЖКХ министерства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Первоочередная тактическая задача - отопительный сезон в городах должен начаться без срывов. Органы местного самоуправления должны выполнить возложенные на них обязательства, чтобы люди вовремя получили тепло", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством Гончарука"

По словам Алены Бабак, стратегическим вопросом является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. Особенно в условиях продолжения реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Уже к концу недели мы должны отработать видение социального стандарта, какой процент дохода может платить семья за коммунальные услуги так, чтобы ей это было доступно", - отметила Алена Бабак.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100