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02.09.19 21:56

Все украинские школы должны быть автономными и не зависеть от управлений образования, - образовательный омбудсмен Горбачев

Для решения ряда проблем в школах, в частности по "благотворительным фондам", все украинские школы должны получить автономный статус и не зависеть от управления образования.

школа,очеретино

Об этом в эфире Громадського заявили образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук, информирует Цензор.НЕТ.

Горбачев отметил, что сейчас Антимонопольный комитет часто блокирует тендеры, которые школы проводят через управление образования, поэтому директора вынуждены собирать деньги в "благотворительный фонд" для решения насущных проблем.

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Изменение законодательства о тендерах и перевода школ на автономию может решить эту на другие проблемы, считает омбудсмен.

"Управление образования под всевозможными благородными предлогами блокирует переход школ на автономию", - добавил он.

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