Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало, - Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, парламент намерен в ближайшие дни принять закон, принуждающий Джонсона просить об отсрочке.

"Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало", - заявил Джонсон в телеобращении в понедельник вечером после экстренного совещания правительства.

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Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса. Он заявил, что его жесткая позиция поможет добиться от ЕС договора, который удовлетворит Лондон, в том числе и парламент.

До анонсированного выступления главы правительства многие ожидали, что премьер объявит внеочередные выборы, которые еще больше осложнили бы ситуацию. Однако Борис Джонсон заявил, что он не хочет объявлять внеочередные выборы.

Палата общин возвращается с каникул во вторник, 3 сентября, и депутаты-оппоненты Джонсона планируют в ближайшие дни принять закон, обязывающий его просить Евросоюз перенести выход из ЕС - предположительно до 31 января.

"Я не думаю, что они это сделают. Я очень надеюсь, что они на это не пойдут. Но если они это сделают - они просто буквально подрубят ноги Британии на переговорах с ЕС и сделают всякие дальнейшие переговоры невозможными", - сказал Джонсон.

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Официальная позиция Джонсона заключается в том, чтобы добиться от Евросоюза новой редакции проекта соглашения о выходе Британии - проекта, который большинство депутатов, в том числе и сам Джонсон, трижды отклонили этой весной.

Если ЕС не согласится, то новый премьер угрожает вывести Британию без соглашения - и это будет серьезным шоком для экономики обеих сторон.

По убеждению Джонсона, угроза "жесткого Brexit" - наилучший способ добиться уступок от Евросоюза, однако его критики считают, что премьер играет с огнем, так как "жесткий Brexit" невыгоден в первую очередь самой Великобритании.

При этом, по мысли Джонсона, пока лидеры Евросоюза надеются, что Палата общин сможет торпедировать планы "жесткого Brexit", они не видят причин уступать.

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Представители ЕС, однако, уже не раз заявляли, что правительство Джонсона просто до сих пор не предложило никаких устраивающих Евросоюз альтернатив главному камню преткновения в соглашении - "ирландскому бэкстопу", то есть гарантиям отсутствия таможенного контроля и физической границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией.

Перед выступлением Джонсона многие политические обозреватели, ориентируясь на утечки с Даунинг-стрит, предполагали, что премьер заявит о готовности объявить внеочередные выборы.

Джонсон такого не сказал, и даже наоборот - заявил: "Я не хочу выборов, и вы не хотите выборов".

Но британские журналисты, постоянно работающие в кулуарах британской политики, почти уверены, что заявление Джонсона все-таки означало именно готовность к скорым - до 31 октября - выборам.

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"По оценке Даунинг-стрит, если депутаты нанесут ему на этой неделе поражение и смогут запретить законом выход из ЕС без соглашения, то наилучшим ходом со стороны правительства будет объявить выборы, причем объявить срочно, назначив их уже на 14 октября", - считает политический обозреватель Би-би-си Лора Кюнсберг.

Саммит Евросоюза, на котором предполагается обсудить Brexit, пройдет 17-18 октября.

Борис Джонсон обещает вывести Британию из ЕС в срок, 31 октября, даже если для этого придется резко разорвать связи с ЕС. Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit".

За три месяца отсрочки, как предполагают оппозиционеры, Британия проведет внеочередные выборы, которые станут своего рода вторым референдумом о Brexit.

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Возможные итоги этих выборов сейчас непредсказуемы.