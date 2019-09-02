Ношение светоотражающих жилетов для учеников младшей школы в темное время стало обязательным

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует в Фейсбуке Центр организации дорожного движения

С сентября ученики 1-4 классов должны носить специальные светоотражающие жилеты в темное время суток, чтобы быть заметными для водителей, Как заявлял в июле этого года експремьер-министр Владимир Гройсман, жилеты должны быть индивидуальными и выдаваться бесплатно.

По этим данным, решение сделать детей более заметными для участников дорожного движения приняли весной 2019 во время всеукраинского Координационного совещания по вопросам безопасности дорожного движения.

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