Мы покупаем С-400 в России, но если речь идет о Крыме, Грузии или Молдове, мы не согласны с РФ, - глава МИД Турции Чавушоглу

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в своем выступлении на панели Стратегического форума в словенском городе Блед, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы были вынуждены приобрести С-400, потому что это наша насущная необходимость. Мы получим, если сможем (системы ПВО. - Ред.) Patriot из США. Если мы не сможем получить, до того времени, как разработаем сами, системы ПВО будем покупать в России", - сказал Чавушоглу.
Министр также заверил, что сближение Турции с РФ не означает, что страна отдаляется от Запада, так же как и остается неизменной позиция Анкары по принципиальным вопросам, в частности незаконной аннексии Крыма.
"Мы обеспечиваем 50% нашей потребности в природном газе из России, но Германия делает это на 100%. Мы покупаем С-400 в России. Однако, если речь идет о Крыме, Грузии или Молдове, мы не согласны. С Россией мы вместе работаем в вопросе Сирии, но время от времени у нас возникают разногласия. Ведение бизнеса с государством не означает, что вы разорвали связи с другими странами мира", - подтвердил глава МИД Турции.
Дипломат также напомнил о том, что Словакия и Греция имеют на вооружении системы ПВО российского производства С-300.
Напомним, Мевлют Чавушоглу заявлял о том, что Турция нуждается в военных самолетах и если не получится с F-35, то будет искать альтернативные варианты, не исключая возможности приобретения российских истребителей.