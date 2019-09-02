Мы покупаем С-400 в России, но если речь идет о Крыме, Грузии или Молдове, мы не согласны с РФ, - глава МИД Турции Чавушоглу

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в своем выступлении на панели Стратегического форума в словенском городе Блед, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы были вынуждены приобрести С-400, потому что это наша насущная необходимость. Мы получим, если сможем (системы ПВО. - Ред.) Patriot из США. Если мы не сможем получить, до того времени, как разработаем сами, системы ПВО будем покупать в России", - сказал Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция не примет требований США относительно поставок российских ЗРК С-400, - глава МИД Чавушоглу

Министр также заверил, что сближение Турции с РФ не означает, что страна отдаляется от Запада, так же как и остается неизменной позиция Анкары по принципиальным вопросам, в частности незаконной аннексии Крыма.

"Мы обеспечиваем 50% нашей потребности в природном газе из России, но Германия делает это на 100%. Мы покупаем С-400 в России. Однако, если речь идет о Крыме, Грузии или Молдове, мы не согласны. С Россией мы вместе работаем в вопросе Сирии, но время от времени у нас возникают разногласия. Ведение бизнеса с государством не означает, что вы разорвали связи с другими странами мира", - подтвердил глава МИД Турции.

Дипломат также напомнил о том, что Словакия и Греция имеют на вооружении системы ПВО российского производства С-300.

Напомним, Мевлют Чавушоглу заявлял о том, что Турция нуждается в военных самолетах и если не получится с F-35, то будет искать альтернативные варианты, не исключая возможности приобретения российских истребителей.

Также читайте: США допускают возможность возвращения Турции в программу F-35, если та полностью откажется от российских С-400, - глава Пентагона