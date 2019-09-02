За 4 года оккупации в Крыму осудили почти 60 человек за отказ служить в российской армии

Об этом заявили в прокуратуре Автономной республики Крым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на информагентство УНН.

"Установлено, что в период с 1 апреля 2015 года по 1 июля 2018 года оккупационная власть привлекла к уголовной ответственности за отказ служить 35 человек. В настоящее время – 59", – сообщили в прокуратуре АР Крым.

По данным ведомства, с 2015 по 2018 год Россия призвала на срочную военную службу более 12 200 жителей Крыма, на данное время – более 17 тысяч.

Напомним, в оккупированном Крыму весной 2019 прошла 9-я призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым - 2800, Севастополь - 600).

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Украина требует от России прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей Крыма. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в российскую армию призвали 5600 крымчан.

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По данным Крымской правозащитной группы, всего с начала оккупации Крыма Россия призвала в свою армию около 15 тыс. крымчан.