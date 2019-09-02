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02.09.19 23:15

Украину посетят американские сенаторы, которых недавно не пустили в Россию

Сенаторы США Крис Мерфи и Рон Джонсон, которых недавно отказали в получении российской визы, собираются посетить Украину. Они прибудут, чтобы продемонстрировать американскую поддержку нового правительства Украины.

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Об этом один из сенаторов, Крис Мерфи сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия не пускает нас к себе, но Рон Джонсон и я посетим Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку обеих партий новому украинскому правительству и ради продолжения диалога между Белградом и Приштиной", - отметил Мерфи.

Украину посетят американские сенаторы, которых недавно не пустили в Россию 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 августа американском сенатору от Демократической партии и критику Кремля Крису Мерфи не дали визу для въезда в Россию, куда он собирался приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

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Также российское правительство отказал американскому сенатору Рону Джонсону, председателю подкомитета Сената по иностранным делам по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности, во въезде в страну в составе той же делегации.

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