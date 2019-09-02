Партнеры из Дании, Норвегии и Канады посетили КПВВ "Новотроицкое", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, иностранцев интересовали, в первую очередь, вопрос безопасности. В частности, алгоритм действий военнослужащих Донецкого пограничного отряда из состава ОС в случае атаки российско-террористических войск на контрольный пункт во время пребывания там гражданского населения.
Пограничники ознакомили международных партнеров со всеми аспектами контрольно-проверочных процедур и заверили в том, что безопасность гражданского населения является приоритетной задачей для военнослужащих-пограничников и, в случае обострения обстановки, они сделают все необходимое, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан.
Делегаты отметили, что крайне важно наладить устойчивое взаимодействие между военнослужащими разных стран в рамках обмена опытом. Также они отметили плодотворность международного сотрудничества и высокий профессионализм военных из состава Объединенных сил, которые готовы оперативно обеспечить спасение мирного населения в случае враждебных обстрелов.