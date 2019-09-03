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03.09.19 07:06

Советники лидеров стран "нормандского формата" завершили переговоры в Берлине, - посол Украины в ФРГ Мельник

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил о завершении переговоров советников лидеров "нормандского формата" в столице Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В Киеве уже полночь, а в Берлине только-только завершились переговоры в "нормандском формате": первые, кто узнает о достигнутых результатах от министра иностранных дел Вадима Пристайко - как всегда, наши журналисты. Спасибо за Ваше терпение", - написал Мельник.

Советники лидеров стран нормандского формата завершили переговоры в Берлине, - посол Украины в ФРГ Мельник 01
Фото: Мельник/Twitter

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Отметим, РФ на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, Украину - глава МИД Украины Пристайко.

Как сообщалось, на встрече 2 сентября советники лидеров "нормандской четверки" должны были обсудить подготовку к будущей встрече лидеров и ее повестку.

Советники лидеров стран нормандского формата завершили переговоры в Берлине, - посол Украины в ФРГ Мельник 02

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